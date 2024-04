Nella notte appena trascorsa, un grave episodio ha scosso la tranquillità della città di Pomigliano d’Arco, quando i Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Castello di Cisterna e della stazione locale sono intervenuti in via Campanale per riportare la calma dopo l’esplosione di colpi d’arma da fuoco. Secondo quanto ricostruito dalle autorità, ignoti individui hanno aperto il fuoco contro l’abitazione e l’auto di un residente, mettendo in pericolo la sua incolumità e quella dei suoi familiari. Sul luogo dell’incidente sono rinvenuti diversi bossoli, testimoni silenziosi dell’azione violenta compiuta dai malviventi.

Fortunatamente, non si segnalano feriti in seguito a questo vile attacco, ma il terrore e lo sgomento si diffondono tra i residenti del quartiere di fronte a un evento così inquietante.

Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato indagini serrate per comprendere la dinamica esatta dell’accaduto e identificare i responsabili di questo grave atto criminoso. La matrice dell’aggressione è ancora avvolta nel mistero e sarà oggetto di approfondimenti da parte degli inquirenti, che lavoreranno senza sosta per portare alla luce la verità e assicurare alla giustizia coloro che si rendono colpevoli di tali gesti criminali.

In un momento di tensione e preoccupazione come questo, è fondamentale che la comunità resti unita e collabori con le autorità per garantire la sicurezza di tutti i cittadini.