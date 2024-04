L’ospedale di Battipaglia teatro di un’aggressione ad un infermiere da parte di un paziente, avvenuta ieri mattina presso il pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Speranza. Il paziente, in preda alla furia, ha attaccato l’infermiere colpendolo ripetutamente al volto e in altre parti del corpo con pugni e schiaffi, causandogli ferite. Nonostante l’intervento dei colleghi e l’allarme dato alle forze dell’ordine, il paziente è rimasto incontrollabile, costringendo l’intervento dei carabinieri della compagnia di Battipaglia. L’uomo, un 22enne residente a Battipaglia, era anche in stato di ebbrezza. Grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, l’aggressore è stato bloccato, identificato ed allontanato dalla struttura.

La situazione di emergenza ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per riportare la calma nel pronto soccorso, dove erano presenti anche altri pazienti. Fortunatamente, l’infermiere ferito non ha riportato lesioni gravi e la prognosi è di pochi giorni. I carabinieri hanno avviato le indagini sull’episodio e hanno informato il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Salerno.

L’aggressione è avvenuta perché il paziente non era d’accordo con la terapia proposta e non gradiva il comportamento del personale sanitario. Il giovane ha improvvisamente iniziato a urlare, disturbando medici e pazienti, prima di scagliarsi contro l’infermiere. Nonostante i tentativi dei colleghi di placarlo, il paziente è rimasto violento.

Questa non è la prima volta che si verificano episodi di violenza all’interno dell’ospedale di Battipaglia. Per garantire maggiore sicurezza, il questore di Salerno ha disposto il presidio fisso della polizia nei locali adiacenti al pronto soccorso. Un intervento che dimostra la necessità di adottare misure concrete per proteggere il personale sanitario e garantire un ambiente sicuro per tutti i pazienti e gli operatori.