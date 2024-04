Un tragico caso ha scosso l’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, Napoli, con l’apertura di un’indagine da parte della Procura di Torre Annunziata riguardante la morte di un neonato di un mese avvenuta una settimana fa nell’ospedale stabiese. L’inchiesta è avviata in seguito alla denuncia presentata dai genitori del bambino. Il neonato è purtroppo deceduto dopo un mese di ricovero in terapia intensiva neonatale. Secondo quanto riportato da Roberto Cinelli, direttore della Terapia intensiva neonatale dell’ospedale, il piccolo è colpito da una “gravissima asfissia perinatale legata a un’estrazione difficile per la presenza di un nodo vero di cordone ombelicale”. Nei giorni successivi, il neonato ha sviluppato “una gravissima encefalopatia ipossico ischemica con insufficienza multi organo e la necessità di ventilazione meccanica continua”.

L’Asl Napoli 3 Sud ha confermato di avere piena fiducia nel lavoro della magistratura e ha espresso la propria vicinanza alla famiglia colpita da questa tragedia.

Questo caso ha suscitato grande preoccupazione e richieste di chiarezza da parte dell’opinione pubblica, poiché la morte di un neonato è sempre un evento devastante e doloroso. È fondamentale che l’indagine svolga il suo corso in modo accurato e completo, al fine di stabilire eventuali responsabilità e garantire che casi simili possano essere prevenuti in futuro.

Al momento, la comunità resta in attesa degli sviluppi dell’indagine, mentre si riflette sull’importanza della sicurezza e della qualità delle cure fornite nei reparti neonatali e in tutti gli ospedali.