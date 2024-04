Nella serata di Pasqua, una tragedia ha scosso il cuore di Napoli, quando un uomo sulla quarantina è stato investito e ucciso da un autobus nei pressi del Museo Archeologico Nazionale, nel centro della città. L’incidente è avvenuto poco dopo l’ora di cena domenicale, gettando nel dolore la comunità locale e suscitando domande sulla sicurezza stradale. Secondo quanto riportato dalle autorità, la vittima è stata tragicamente schiacciata dalla ruota posteriore dell’autobus della linea 178, proveniente da via Foria. L’uomo è deceduto sul colpo, lasciando familiari e amici in un profondo dolore. Le indagini sono in corso per determinare con precisione la dinamica esatta dell’incidente. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che l’uomo sia caduto per strada, venendo successivamente travolto dal veicolo.

La scena dell’incidente è stata immediatamente presa in carico dalle autorità competenti, con l’intervento della Polizia, del servizio di emergenza 118 e della Polizia Municipale. La sezione infortunistica stradale ha avviato un’indagine approfondita per comprendere le circostanze che hanno portato a questa tragedia. Il veicolo coinvolto nell’incidente è stato posto sotto sequestro per consentire un’analisi accurata e una ricostruzione dettagliata degli eventi.

In una situazione così tragica, emergono interrogativi sulle misure di sicurezza stradale e sull’importanza di garantire un ambiente sicuro per pedoni e veicoli. Questo incidente sottolinea l’importanza di investire nella prevenzione degli incidenti stradali e nell’educazione alla sicurezza stradale, al fine di proteggere la vita e la sicurezza di tutti gli utenti della strada.