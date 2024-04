Una storia toccante di solidarietà e altruismo emerge dall’ospedale di Caserta, dove un giovane di soli 23 anni, deceduto in seguito a un tragico incidente stradale, ha dato un senso alla sua morte attraverso la donazione dei suoi organi, salvando così la vita di altre persone. Il gesto generoso del giovane si è reso possibile grazie alla sua decisione di sottoscrivere la dichiarazione di volontà alla donazione degli organi e dei tessuti, una scelta che ha commosso non solo i medici, ma anche i suoi stessi genitori, che non erano a conoscenza della sua volontà. «Anche noi avremmo fatto la stessa scelta», hanno confidato ai sanitari dell’ospedale, dimostrando un grande sostegno e comprensione per l’atto altruistico del loro amato figlio.

Dopo accertata la morte cerebrale, i medici hanno espiantato cuore, fegato, reni e cornee, mentre l’Unità operativa di Coordinamento donazioni organi e tessuti ha avviato la procedura per garantire che gli organi donati raggiungessero i pazienti bisognosi. Grazie a questa donazione, sei pazienti in attesa di trapianto, sia in Campania che in Sicilia, hanno ricevuto una nuova speranza di vita.

In una nota, l’azienda ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta ha espresso il suo sincero cordoglio e vicinanza ai familiari del giovane eroe. I direttori delle unità coinvolte hanno sottolineato l’importanza della donazione degli organi nel trasformare una morte in un’opportunità per salvare vite umane. «I trapianti salvano malati che diversamente non ce la farebbero, ma senza donazioni, non possono esserci trapianti», hanno dichiarato, evidenziando il valore e l’impatto positivo di gesti così altruistici e generosi nella società.