In pochi giorni, una petizione lanciata sulla piattaforma online Change.org ha raccolto oltre 2.000 firme per chiedere un giusto riconoscimento alla memoria di Vincenzo Pio Ferrara, uno studente prematuramente scomparso ad un passo dalla laurea mentre frequentava il terzo anno del corso in Infermieristica presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. La sua storia ha commosso e ispirato molti, spingendo un’ondata di sostegno da parte della comunità online. Vincenzo Pio Ferrara, un giovane studente lavoratore di soli 25 anni, ha dovuto affrontare una malattia improvvisa quando, a fine maggio 2023, durante uno screening di sorveglianza, gli è diagnosticata una leucocitosi mieloide. Nonostante la sua battaglia contro la malattia, Vincenzo ha continuato a studiare con coraggio e determinazione, dimostrando un impegno straordinario nonostante le difficoltà incontrate arrivando ad un passo dalla laurea, motivi per cui è arrivata la petizione.

Durante i lunghi ricoveri e le terapie, Vincenzo ha messo la sua esperienza e competenza a disposizione degli altri degenti, offrendo supporto e conforto a coloro che affrontavano un percorso simile al suo. Nonostante le sfide e le prove, ha continuato a sostenere esami e ad avanzare nel suo percorso accademico, arrivando a soli tre esami dalla laurea magistrale.

Purtroppo, la sua battaglia contro la malattia è giunta a una triste conclusione, privando il mondo di un giovane talento e di un futuro professionista dedicato e compassionevole. La sua morte prematura ha lasciato un vuoto nel cuore di coloro che lo conoscevano e lo amavano, ma il suo spirito e il suo coraggio rimarranno per sempre un esempio di forza e resilienza.

La petizione per la laurea alla memoria di Vincenzo Pio Ferrara è un tributo meritato a un giovane che ha lottato con dignità e speranza fino alla fine. Riconoscere il suo impegno e il suo sacrificio con questa laurea postuma sarebbe un segno tangibile dell’impatto positivo che ha avuto sulla sua comunità e sulla professione infermieristica nel suo insieme. Che la sua memoria continui a ispirare e a illuminare il cammino di coloro che lo hanno conosciuto e amato.