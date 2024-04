Nella mattinata odierna, lungo la strada statale 162NC, conosciuta come “Asse Mediano”, nel territorio comunale di Giugliano in Campania, si è verificato un incidente stradale che ha causato code e feriti. L’evento si è registrato precisamente al chilometro 13,500 della suddetta arteria stradale, in direzione della località Lago Patria. Le autorità locali hanno segnalato un rallentamento del traffico dovuto alla situazione emergenziale causata dall’incidente.

Secondo le prime informazioni pervenute, il sinistro ha coinvolto una motocicletta e un mezzo pesante, con conseguenti feriti. Al momento, le cause esatte dell’accaduto sono ancora oggetto di accertamento da parte delle autorità competenti.

Alla gestione dell’evento e alla regolamentazione della circolazione sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente il personale della società Anas e le Forze dell’Ordine. L’obiettivo principale è stato quello di garantire la sicurezza degli automobilisti coinvolti e di facilitare le operazioni di soccorso.