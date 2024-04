Napoli si prepara ad accogliere una nuova Mondadori, che si preannuncia come la più grande libreria mai costruita nella città partenopea. L’apertura di questa attesa libreria, situata nella prestigiosa Galleria Umberto, è stata oggetto di discussione per un lungo periodo, con un progetto rimandato più volte a causa di complicazioni burocratiche. Nel dicembre 2023, i lavori di ristrutturazione sono fermati e il locale è sequestrato preventivamente dalla Polizia Locale a seguito di un sopralluogo della Sovrintendenza ai Beni Culturali. Tuttavia, grazie a uno sforzo sinergico tra la Sovrintendenza, gli enti proprietari e le autorità locali, il progetto di riqualificazione è stato finalmente approvato, e mancano soltanto due permessi prima dell’apertura del nuovo bookstore.

Secondo quanto affermano i proprietari, l’attività inizierà molto probabilmente prima dell’estate. La decisione di aprire una libreria nella Galleria Umberto fa parte di un più ampio progetto di riqualificazione urbana dell’area. L’assessore all’urbanistica Laura Lieto ha definito questa zona come “il cuore del sito monumentale”, su cui il Comune sta investendo risorse e progetti.

La nuova Mondadori non sarà solo un punto vendita, ma ospiterà anche un salotto di lettura e un’area giochi per bambini. Questo approccio all’architettura renderà la libreria un luogo accogliente, più che una semplice libreria, un punto di ritrovo per persone di tutte le età.

Oltre a riqualificare l’area, la nuova libreria si unirà a Starbucks nella sfida alla riqualificazione. L’inaugurazione della caffetteria in stile americano è prevista entro fine aprile, anticipando persino quella della libreria. Questa alleanza tra Mondadori e Starbucks si propone di ridare alla Galleria Umberto I il suo antico splendore e ai cittadini la possibilità di riappropriarsi di uno degli spazi pubblici più simbolici della città.