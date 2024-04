Gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano hanno arrestato in via Ungaretti un uomo di 40 anni di origine tunisina, con precedenti penali per spaccio di droga. L’uomo è accusato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I poliziotti hanno notato l’uomo mentre si trovava in bicicletta e dialogava con un altro individuo per strada. L’atteggiamento sospetto dei due uomini ha spinto gli agenti del commissariato a fermare il ciclista tunisino per un controllo. Quando hanno visto la polizia, entrambi hanno cercato di fuggire, ma il ciclista è prontamente raggiunto, bloccato e trovato in possesso di un panetto di hashish e due bustine contenenti la stessa sostanza stupefacente, per un peso totale di circa 54 grammi.

Successivamente, durante una perquisizione presso la sua abitazione, sono trovati ulteriori 9 grammi di hashish e un bilancino di precisione. Di conseguenza, l’uomo è finito arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

L’intervento tempestivo della polizia ha permesso di interrompere un’attività criminale e di sequestrare una quantità significativa di droga, contribuendo così a mantenere la sicurezza e l’ordine pubblico nella zona.