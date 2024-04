Oggi, in prima mattinata, i tecnici del dipartimento di Salerno dell’ARPA Campania sono intervenuti su richiesta dei Vigili del Fuoco nel territorio comunale di Angri (Salerno) per valutare le conseguenze ambientali di un incendio che si è sviluppato durante la notte in una fabbrica dismessa situata in via dei Goti.

L’obiettivo dell’intervento era quello di valutare l’impatto ambientale dell’incendio sulla qualità dell’aria e sul territorio circostante. Si è osservato che la struttura interessata dall’incendio è attualmente utilizzata come deposito di merci di varia tipologia, tra cui materiale plastico, carta, detersivi, eccetera. Non conoscendo la tipologia esatta dei materiali combusti, i tecnici dell’ARPA hanno attivato campionatori per verificare la qualità dell’aria, estendendo l’analisi a tutti i parametri traccianti dei prodotti di combustione, comprese le concentrazioni di diossine e furani.

Il personale dell’ARPA intervenuto sul posto ha fornito alle autorità locali indicazioni su come limitare le conseguenze ambientali dell’evento, comprese le misure per la gestione delle acque di spegnimento, al fine di ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente circostante.

Gli esiti degli accertamenti in corso saranno resi noti non appena saranno disponibili, al fine di informare la popolazione locale e adottare eventuali ulteriori misure di mitigazione o interventi necessari.