Il sindaco Peppe Jossa ha deciso di ritirare le dimissioni presentate il 2 aprile, sottolineando l’importanza di non lasciare la città senza una guida in un momento così delicato. Tuttavia, la sua decisione non è accolta positivamente dai cittadini, che hanno manifestato il loro dissenso attraverso i social media, esprimendo critiche e malcontento. Le reazioni dei cittadini sono state forti e inequivocabili, con molti che hanno espresso delusione per la decisione del sindaco. Alcuni hanno sottolineato che ritirando le dimissioni si è persa l’opportunità di restituire dignità alla città e alla stessa figura del sindaco. Inoltre, si è manifestata una netta contrarietà verso la decisione di evitare il commissariamento, con l’auspicio di trovare una soluzione che tenga conto del benessere della comunità.

Il sindaco Jossa, nel suo comunicato, ha sottolineato che la responsabilità e il senso civico lo hanno guidato nella sua decisione, evidenziando la volontà di continuare a servire la comunità con trasparenza e determinazione. Ha riconosciuto le divergenze di opinione presenti all’interno della compagine amministrativa, ma ha sottolineato l’importanza di rispettare le istanze della città e di lavorare per superare le difficoltà insieme.

Nonostante le parole del sindaco, gran parte dei cittadini ha continuato a manifestare il proprio dissenso, inviando centinaia di messaggi critici nei suoi confronti. Resta da vedere come si evolverà la situazione e se sarà possibile trovare una soluzione che soddisfi le esigenze e le aspettative della comunità di Marigliano.