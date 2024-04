Dopo 14 anni dalla condanna del 2010, un manufatto abusivo situato a Lettere è finalmente demolito, in ottemperanza a un ordine emesso dalla sezione distaccata di Gragnano del Tribunale di Torre Annunziata. La Procura della Repubblica di Torre Annunziata ha sottolineato che l’esecuzione dell’abbattimento è avvenuta secondo le disposizioni legali. Il fabbricato demolito era composto da un piano seminterrato di circa 80 metri quadrati, un piano rialzato di altri 80 metri quadrati circa e un piano sottotetto di 237,80 metri quadrati. Si trattava di una struttura di tipo intelaiato, con travi e pilastri in calcestruzzo armato e solaio di tipo laterocementizio, priva di muri interni, tompagnature perimetrali e qualsiasi forma di rifinitura e impiantistica.

L’immobile si trovava in via Tuoro, in un’area classificata come zona agricola e zona sismica 3, soggetta anche a vincolo paesaggistico ed archeologico. L’abbattimento è eseguito direttamente dal proprietario del manufatto abusivo, in regime di autodemolizione, senza alcuna anticipazione di spese da parte del Comune e della Cassa Depositi e Prestiti.