L’intervento degli agenti del Commissariato di Sorrento in un’abitazione ha portato all’arresto di due fratelli, rispettivamente di 21 e 24 anni, per detenzione illecita di sostanza stupefacente. Il fratello più giovane è anche arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre, la madre dei due fratelli è denunciata per lesioni e resistenza. L’operazione si è resa necessaria dall’evidenza di attività illegali svolte all’interno della casa. Quando gli agenti hanno cercato di entrare, il fratello più giovane ha cercato di ostacolarli richiudendo immediatamente la porta. In seguito, ha attirato l’attenzione della polizia lanciando un barattolo dalla finestra, recuperato nel giardino sottostante. All’interno del barattolo sono trovati tre pezzi di hashish, per un peso complessivo di circa 90 grammi.

Durante l’intervento, la madre ha fingendo un malore, ma successivamente si è rialzata e ha colpito un agente al volto. Nel frattempo, all’interno dell’appartamento, sono stati trovati ulteriori contenitori con diverse quantità di sostanza stupefacente, una sigaretta artigianale del tipo “spinello”, un bilancino di precisione, un coltello e 270 euro.

Questo intervento delle forze dell’ordine mette in luce il continuo impegno nel contrastare il traffico illegale di droga e le attività criminali che minacciano la sicurezza e il benessere della comunità.