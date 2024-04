Una serata che doveva essere all’insegna della spensieratezza e della convivialità si è trasformata in una tragedia nel ristorante di Atripalda, dove Jonathan Napolitano, un giovane di soli 27 anni proveniente da Mugnano del Cardinale, è colto da un infarto fulminante. Jonathan si trovava a cena con degli amici quando, intorno alla mezzanotte di ieri, è rimasto colto da malore. Le immediate operazioni di soccorso non sono purtroppo bastate a salvarlo, e Jonathan è trasportato d’urgenza all’ospedale Moscati, dove i medici hanno dichiarato il decesso. L’intera comunità di Mugnano del Cardinale, oltre a quella di Atripalda, è scossa dalla notizia della sua improvvisa scomparsa. La perdita di Jonathan ha riportato alla mente dei residenti il dolore per la perdita della madre del giovane, avvenuta in giovane età per un malore simile.

Il sindaco di Mugnano del Cardinale è subito informato e si è recato sul luogo, ma purtroppo ogni sforzo è risultato vano nel tentativo di salvare Jonathan. Attualmente, si attende che il magistrato autorizzi il rilascio della salma per consentire il ritorno di Jonathan a Mugnano del Cardinale, dove la comunità potrà dargli l’ultimo saluto. Jonathan sarà ricordato con affetto da tutti coloro che lo conoscevano, per la sua gentilezza, il suo spirito altruista e la sua presenza costante accanto alla comunità.