La comunità di Ottaviano ha dato l’ultimo saluto a Salvatore Visone, presidente dell’Ordine degli Architetti di Napoli, in un pomeriggio commosso e carico di ricordi. La sua improvvisa dipartita ha lasciato attoniti tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di lavorare al suo fianco. La notizia della scomparsa di Salvatore Visone è un fulmine a ciel sereno per l’intera comunità degli architetti napoletani, che hanno espresso il loro dolore attraverso messaggi di cordoglio e riconoscimento per il contributo prezioso che Visone ha dato alla professione e al contesto sociale in cui operava.

L’Ordine degli Architetti di Napoli ha condiviso un messaggio toccante: “Non avremmo mai voluto scrivere questo post, all’improvviso, ci ha lasciato”. Queste parole riflettono il profondo sgomento e il vuoto lasciato dalla perdita di Visone, figura di riferimento per tanti colleghi e professionisti del settore.

Salvatore Visone non era soltanto un architetto di spicco, ma anche un apprezzato docente presso l’Università Federico II di Napoli. La sua competenza, la sua dedizione e la sua passione hanno contribuito in modo significativo alla formazione di numerose generazioni di futuri professionisti, lasciando un segno tangibile nel panorama dell’architettura e dell’istruzione universitaria.

Ai funerali di Salvatore Visone, la presenza numerosa e commossa di amici, colleghi e allievi ha testimoniato l’affetto e il rispetto che tutti nutrivano nei confronti di questa figura straordinaria. Il suo lascito, sia nel campo dell’architettura che dell’insegnamento, continuerà a ispirare e a influenzare positivamente coloro che hanno avuto la fortuna di incrociare il suo cammino.