Durante il primo trimestre dell’anno in corso, i Carabinieri del Nas di Salerno hanno condotto un’intensa attività di controllo nelle province di Salerno, Avellino e Benevento, svolgendo un totale di 287 ispezioni, di cui 120 hanno evidenziato non conformità. Le ispezioni si sono concentrate principalmente nei settori della filiera della carne e dei prodotti lattiero-caseari, da forno e dolciari. Nei 207 controlli effettuati nei settori suddetti, sono riscontrate 95 irregolarità, che hanno portato al sequestro di oltre 24 tonnellate di alimenti del valore di 146mila euro. Inoltre, sono elevate 182 sanzioni amministrative per un importo complessivo di 61.200 euro e segnalate alle autorità amministrative 78 persone.

Le non conformità riscontrate sono principalmente attribuibili al mancato rispetto delle procedure di autocontrollo e al ritrovamento di alimenti non tracciati. Inoltre, sono adottati 11 provvedimenti di sospensione temporanea dell’attività a seguito di gravi carenze igienico-sanitarie, riscontrate anche con il supporto dei medici delle Asl.

Durante le festività pasquali, sono intensificate le attività di controllo sui prodotti tipici, che hanno portato al sequestro di 230 unità di pastiere, prodotti dolciari, cioccolato, salumi, formaggi e carne privi della documentazione attestante la provenienza.

Nella provincia di Salerno sono eseguiti 187 controlli, con 77 casi di non conformità, 116 sanzioni amministrative e 49 persone segnalate alle autorità. In provincia di Avellino sono svolti 66 controlli, con 30 casi di non conformità, 53 sanzioni amministrative e 20 persone segnalate. Infine, in provincia di Benevento sono eseguiti 34 controlli, con 13 casi di non conformità, 12 diffide, una sanzione e 9 persone segnalate alle autorità.