L’epilogo di una lite tra giovani a Casavatore rischiava di trasformarsi in tragedia quando un sedicenne ha estratto una pistola (successivamente identificata come a salve) e ha sparato diversi colpi, seminando il panico tra i presenti. I carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Casoria sono intervenuti prontamente, riuscendo a fermare il ragazzo mentre impugnava ancora l’arma. Fortunatamente, l’intervento rapido e deciso delle forze dell’ordine ha evitato l’uso delle armi da fuoco, che avrebbero potuto essere legittimate per garantire la sicurezza pubblica. Durante la perquisizione, sono trovati e sequestrati alcuni dosi di marijuana nelle tasche del giovane, il cui utilizzo personale o la cui intenzione di cederle ad altri non è confermata.

La situazione è segnalata al Comando Compagnia della Benemerita e il ragazzo è affidato ai genitori. Presentata una denuncia in libertà nei suoi confronti per minaccia aggravata e porto di armi, ed è segnalato alla Prefettura per il consumo di droga. La Procura dei minori sarà informata dell’incidente, così come i servizi sociali di Casoria.

Questo evento drammatico mette in luce il pericolo rappresentato dall’uso irresponsabile di armi da fuoco e l’importanza di educare i giovani sui rischi legati alla violenza e all’uso di sostanze stupefacenti. Il giovane, che forse cercava di mostrarsi adulto agli occhi dei coetanei, si è trovato coinvolto in un grave atto criminale che potrebbe compromettere il suo futuro.