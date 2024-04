Una serata che doveva essere di tranquillità si è improvvisamente interrotta da un atto di violenza nella piazza Giovanni Leone a Pomigliano D’Arco, in provincia di Napoli. Un giovane di appena 18 anni, senza precedenti penali, è finito in ospedale con il naso rotto a causa di un brutale attacco da parte di un branco. Intorno alle 22, i carabinieri della stazione di Pomigliano D’Arco sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione di aggressione al numero di emergenza 112. Secondo una prima ricostruzione, ancora da confermare, almeno tre individui avrebbero aggredito il giovane di 18 anni in piazza Primavera per quello che sembra essere stato un banale “sguardo di troppo”, dando sfogo alla loro violenza con calci e pugni.

La vittima, appena maggiorenne da pochi giorni, è rapidamente soccorsa dai sanitari del 118 e trasferita all’ospedale vecchio Pellegrini di Napoli. Le ferite riportate sono state gravi, con una diagnosi di trauma maxillofacciale e fratture scomposte delle ossa del naso, che richiederanno un periodo di guarigione stimato in 41 giorni. Fortunatamente, il giovane è dimesso dall’ospedale dopo le cure necessarie.

Le indagini sono attualmente in corso da parte dei Carabinieri, che hanno acquisito le registrazioni delle telecamere di sorveglianza della zona per identificare e perseguire i responsabili di questo vile attacco.