Una giornata che avrebbe dovuto essere normale si è trasformata in tragedia per Francesco Vanacore, un uomo di 62 anni residente a Vico Equense, comune della Costiera sorrentina. Vanacore è deceduto nel tardo pomeriggio di ieri presso il reparto di rianimazione del II Policlinico di Napoli, dopo un alterco con alcune guardie giurate. Secondo quanto riportato da alcuni testimoni, Vanacore stava dirigendosi verso il reparto di cardiologia dell’ospedale a bordo della sua auto. Tuttavia, sembra che si sia verificato un disaccordo con le guardie giurate, presumibilmente a causa di una richiesta avanzata dall’uomo che non è stata accettata. Questo disaccordo ha rapidamente degenerato in una lite, durante la quale Vanacore avrebbe subito un malore improvviso.

Le guardie giurate hanno prontamente soccorso l’uomo, ma le sue condizioni di salute si sono rapidamente deteriorate fino al decesso. L’incidente ha scatenato un’indagine da parte dei carabinieri, coordinata dai magistrati della procura partenopea, al fine di fare luce su quanto accaduto e stabilire eventuali responsabilità.