Ciò che avrebbe dovuto essere una semplice disputa sul parcheggio interno di un condominio per le automobili si è trasformato in un tragico raptus di follia, quando un uomo di 74 anni ha ucciso a colpi di pistola il suo vicino di casa, un uomo di 60 anni, a Parete, in provincia di Caserta. La tragedia si è consumata ieri, al civico 1 di via 2 agosto, lasciando dietro di sé solo dolore e sgomento. La vittima, Sebastiano Tessitore, è colpita da almeno tre colpi di rivoltella esplosi da distanza ravvicinata, e quando sono arrivati i soccorsi, purtroppo, per lui non c’era già più nulla da fare.

Secondo quanto riportato dai carabinieri della compagnia di Aversa, intervenuti sul posto poco dopo che è scattato l’allarme, la lite sarebbe iniziata poco prima delle 16 di ieri pomeriggio. Il parcheggio interno del condominio sarebbe stato il teatro della disputa, la quale ha poi tragicamente degenerato in violenza a causa di screzi tra i due uomini legati alla gestione dei posti auto.

I carabinieri hanno ritrovato e sequestrato l’arma del delitto, una pistola semiautomatica calibro nove legalmente detenuta, e hanno fermato l’aggressore per omicidio. Il 74enne non ha opposto resistenza ed è portato in caserma per ulteriori accertamenti.

Le prime informazioni emerse indicano che la diatriba per il parcheggio interno del condominio andava avanti da molto tempo, con screzi accumulatisi nel corso del tempo che ieri, purtroppo, hanno trovato il loro culmine più tragico.