Dopo sessant’anni di attesa, finalmente c’è una data stabilita per l’abbattimento del rudere all’interno dei Colli Aminei: il 6 maggio. La notizia è comunicata dall’assessore all’urbanistica Laura Lieto durante un’assemblea pubblica presso la sede di Rosso Democratico, un incontro finalizzato a fare il punto su una situazione che si protrae da anni. L’edificio 11A dei Colli Aminei è rimasto allo condizione rustica dal lontano 1961, anno in cui era tentato il suo completamento. Nel corso del tempo, è degenerato diventando un edificio abusivo, un rifugio per senzatetto e vagabondi, rappresentando una minaccia per la sicurezza dei cittadini e delle istituzioni circostanti, tra cui le scuole d’infanzia Mameli Zuppetta e Ovidio Decroly e il pronto soccorso CTO.

La fase di demolizione, prevista per durare due mesi, sarà realizzata in due modalità: prima sarà smontata manualmente la parte più pericolosa, poi si passerà alla demolizione con macchine apposite. Questo potrebbe causare disagi alla viabilità, anche se si prevede di iniziare quando le scuole saranno chiuse per limitare i problemi.

Dopo la demolizione, lo spazio vuoto sarà responsabilità della società immobiliare, ma l’assessora Laura Lieto auspica una collaborazione per una riqualificazione completa dell’area, che potrebbe includere la creazione di un parco giochi e di una zona verde con panchine. Tuttavia, questo fa parte di un processo amministrativo separato.

L’attesa data del 6 maggio rappresenta quindi un importante traguardo raggiunto grazie alla collaborazione tra diverse istituzioni e enti, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita nella zona e risolvere una problematica che ha afflitto la comunità per decenni.