Per consentire lo svolgimento di lavori straordinari, l’Ente Autonomo Volturno ha annunciato l’interruzione della circolazione lungo due tratte della Circumvesuviana nei giorni 6 e 7 aprile. Le tratte interessate sono la linea Napoli-Ottaviano-Sarno e la Poggiomarino-Torre Annunziata. I lavori straordinari in questione riguardano l’attivazione del nuovo sistema di comando centralizzato del traffico per i treni Circumvesuviana, che promette di migliorare la regolarità dell’esercizio ferroviario e la gestione complessiva del traffico ferroviario. Questa iniziativa, sottolineata dall’EAV (Ente Autonomo Volturno), mira a ottimizzare l’efficienza e la sicurezza delle operazioni ferroviarie lungo le tratte coinvolte anche dal punto di vista dei passaggi a livello spesso fermi senza motivo per troppo tempo.

Durante il periodo dei lavori, la circolazione ferroviaria sarà sospesa lungo le linee interessate, con ripresa regolare del servizio all’inizio della giornata lavorativa di lunedì 8 aprile. Tuttavia, per garantire la continuità del trasporto pubblico, saranno allestite corse bus sulle tratte coinvolte, affidate alle società Romano Bus e Della Penna al fine di ridurre il disservizio.

Per quanto riguarda la tratta Napoli-Torre Annunziata, il servizio ferroviario sarà comunque garantito, anche se alcune partenze subiranno delle modifiche. Nello specifico, nella giornata di sabato 6 aprile, alcuni treni non saranno effettuati, mentre sarà attivato un treno straordinario in orario serale. Anche nella giornata di domenica 7 aprile, alcune partenze saranno sospese, ma saranno attivati treni straordinari per garantire il servizio ai passeggeri.

Si invitano i passeggeri a consultare gli orari delle corse bus e dei treni straordinari sul sito ufficiale dell’EAV (www.eavsrl.it) per pianificare al meglio i propri spostamenti durante il fine settimana interessato dai lavori.

Questo intervento, sebbene possa causare qualche disagio temporaneo, mira a migliorare in modo significativo l’esperienza complessiva dei passeggeri della Circumvesuviana, garantendo servizi più efficienti e affidabili nel lungo termine.