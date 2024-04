Madre e figlia, entrambe coinvolte in casi di traffico di droga, hanno vissuto un periodo di arresti ravvicinati che lascerà un segno indelebile nella loro vita. Le manette sono scattate per due blitz distinti a Scampia, guidati dai carabinieri della compagnia Stella. Il 26 ottobre scorso finì arrestata Filomena Pizzone, 60 anni, mentre l’altra sera è stata la volta di Lucia Cancello, 37 anni. I carabinieri hanno sequestrato complessivamente quasi tre chili di sostanze stupefacenti, un quantitativo che suggerisce un’attività legata alla criminalità organizzata, nonostante nessuna delle due donne abbia precedenti legati alla camorra. In entrambi i casi, i controlli antidroga sono una pratica quotidiana a Scampia.

Nel caso di Lucia Cancello, i carabinieri l’hanno fermata mentre percorreva una strada vicino al Lotto M, e durante la perquisizione hanno trovato 100 dosi di diverse sostanze stupefacenti nel suo possesso, oltre ad altre 100 dosi nella sua abitazione. Questo sequestro ha portato i militari a perquisire anche l’abitazione della madre, a Pozzuoli, dove è trovato un quantitativo ancora più grande di droga.

Anche Filomena Pizzone era già finita nel mirino dei carabinieri della compagnia Stella per reati simili. L’intuizione investigativa ha portato al sequestro di una grande quantità di droga nella sua abitazione, compresi 2 chili di eroina, oltre a cocaina, crack e altre sostanze stupefacenti.