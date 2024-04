L’Italia si prepara a un cambiamento meteorologico significativo mentre l’anticiclone africano, che ha dominato il tempo nelle ultime settimane, cede il passo all’avvicinarsi di una perturbazione atlantica, ed al centro di questo cambiamento atmosferico c’è la tempesta Pierrick, una depressione che si sta approfondendo sulla Francia e che sta influenzando il clima anche oltre i confini nazionali.

Nord Italia: Piogge e Rovesci in Intensificazione

Le prime avvisaglie del cambiamento meteorologico si stanno facendo sentire al Nordovest dell’Italia, dove piogge e rovesci sono in intensificazione. Le precipitazioni si estenderanno gradualmente alla medio-alta Lombardia nel pomeriggio, per poi raggiungere l’ovest dell’Emilia e il Triveneto occidentale entro sera. Non è esclusa la possibilità di fenomeni temporaleschi sul basso Piemonte. La quota neve si manterrà ancora elevata sopra i 2000/2200 metri, ma in serata è atteso un calo sulle Alpi fino a 1100/1200 metri, a quote superiori sulle Alpi Marittime.

Centro Italia: Sole Offuscato da Velature e Stratificazioni Alte

Nel Centro Italia, il tempo sarà caratterizzato da un sole offuscato da velature e stratificazioni alte, che tenderanno a divenire più compatte in serata soprattutto sull’alta Toscana, con possibilità di qualche pioggia o rovescio. Si prevedono condizioni generalmente asciutte su Romagna ed estremo Nordest, anche con qualche schiarita.

Sud Italia: Tempo Stabile e Soleggiato

Al Sud Italia, il tempo rimarrà stabile e in prevalenza soleggiato, con cielo offuscato da velature e strati alti soprattutto su Sardegna, Sicilia e regioni tirreniche. Le temperature si manterranno calde, con punte di 30°C, mentre i venti saranno di Scirocco in rinforzo al Sud e di Maestrale in Sardegna.

L’avvicinarsi della tempesta Pierrick sta portando un cambiamento delle condizioni meteorologiche sull’Italia, con piogge e rovesci al Nordovest, sole offuscato al Centro e tempo stabile al Sud. È consigliabile prestare attenzione agli aggiornamenti meteorologici e prendere le precauzioni necessarie di conseguenza.