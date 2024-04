I Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia hanno condotto un’operazione di controllo sui Monti Lattari, dove hanno scoperto la realizzazione di una strada in cemento armato in un’area soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico. Sei persone sono denunciate per questa violazione. Tra di loro figurano i proprietari di un terreno in via Pendola, ad Agerola, il direttore dei lavori, il legale rappresentante della ditta edile e gli operai stessi trovati sul luogo del lavoro. La pendenza eccessiva della strada realizzata è individuata come un fattore di pericolo per la circolazione stradale.

Il tratto di strada abusivamente costruito è sequestrato e i sei responsabili dell’opera illecita sono denunciati dai Carabinieri di Agerola per abusivismo edilizio. Questo intervento rappresenta un’azione importante nel contrasto all’abusivismo edilizio e nella tutela delle aree vincolate, che sono soggette a norme specifiche per preservare l’ambiente e il paesaggio.

Le autorità competenti stanno lavorando per garantire il rispetto delle leggi e delle normative urbanistiche, proteggendo così il territorio e la sicurezza della circolazione stradale. Si spera che azioni come questa possano dissuadere comportamenti illegali e contribuire alla salvaguardia del patrimonio naturale e paesaggistico delle nostre zone vincolate.