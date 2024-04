La Rai Radiotelevisione Italiana Spa ha recentemente annunciato l’apertura di un nuovo bando di selezione per assumere 3 Tecnici della produzione presso la sede Rai di Trieste, basterà essere diplomati. Questa è un’opportunità imperdibile per i giovani diplomati che desiderano avviare una carriera nel settore audiovisivo, poiché non è richiesta alcuna esperienza specifica.

Mansioni e requisiti

I Tecnici della produzione svolgono un ruolo chiave nell’organizzazione e nella realizzazione di produzioni radiofoniche e televisive. Tra le loro principali responsabilità, vi è la realizzazione, l’installazione e la manutenzione di impianti e apparecchiature tecnologicamente innovative. Inoltre, sono incaricati della regolazione e dell’esercizio di apparati tecnici, nonché del montaggio di prodotti audiovisivi.

Per potersi candidare, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

Età compresa tra 18 e 29 anni e 364 giorni.

Diploma quinquennale di Scuola Media Secondaria Superiore, ottenuto da istituti tecnici o professionali.

Possesso della patente di guida automobilistica di categoria “B”.

Procedura di selezione

La selezione avverrà in diverse fasi:

Valorizzazione dei titoli: in base alle informazioni fornite durante la compilazione del modulo online, verranno attribuiti punteggi ai candidati.

Test scritto a risposta multipla.

Colloquio tecnico e colloquio conoscitivo-motivazionale.

Solo i primi 90 candidati selezionati in base alla valorizzazione dei titoli avranno accesso alla fase successiva del processo selettivo.

Come candidarsi

La domanda di ammissione dovrà essere presentata entro le ore 12.00 del 30 aprile 2024. Ecco i passaggi da seguire:

Registrarsi sul sito internet della Rai o accedere con le proprie credenziali.

Aderire all’iniziativa selezionando “Selezione Tecnici della produzione Trieste 2024”.

Compilare tutti i campi del modulo online.

Confermare l’adesione all’iniziativa.

Verificare la ricezione di un messaggio di posta elettronica di conferma.

Inoltre, i candidati dovranno allegare al modulo online:

Curriculum vitae in formato europeo con fotografia.

Certificato o copia del diploma di scuola media superiore.

Copia della patente di guida automobilistica categoria B.

Eventuale documentazione di riconoscimento del titolo di studio ottenuto all’estero.

Documenti aggiuntivi, se richiesti nel bando.

Questa è un’opportunità unica per entrare a far parte di una delle principali emittenti televisive italiane e avviare una promettente carriera nel campo della produzione audiovisiva. Non lasciate sfuggire questa possibilità e presentate la vostra candidatura prima della scadenza del termine. Buona fortuna a tutti i candidati!