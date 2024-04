L’ennesimo episodio di violenza ha scosso la tranquillità della città di Napoli, quando una donna di 49 anni, Luisa Mangiapia, è colpita da una pallottola vagante mentre si trovava in piazza Italia giovedì sera. Ricoverata all’ospedale San Paolo per le ferite riportate alla gamba, Mangiapia ha raccontato di essere colpita mentre era immersa nei giochi con la figlia, sentendo il colpo solo quando ha visto il sangue sgorgare. Le sue parole, cariche di rabbia e preoccupazione, riflettono il terrore che ha pervaso non solo lei, ma anche la sua famiglia e la comunità circostante. La paura che un tale incidente potesse colpire un bambino innocente presente nell’area giochi è stata palpabile, lasciando cicatrici emotive profonde.

La vicesindaca Laura Lieto e l’assessore alla Legalità Antonio De Iesu hanno visitato la Mangiapia in ospedale, portando i saluti e la solidarietà del sindaco Gaetano Manfredi e dell’intera amministrazione comunale. La condanna per questo vile atto di violenza è stata unanime, con un chiaro messaggio di sostegno alla vittima e alla sua famiglia.

La presidente del consiglio comunale di Napoli, Enza Amato, ha definito l’episodio “sconvolgente” e ha ribadito che violenze di questo genere sono del tutto inaccettabili, specialmente in luoghi pubblici affollati come piazza Italia.

Oggi, il parlamentare di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, si recherà sul luogo del ferimento per esprimere solidarietà e raccogliere ulteriori informazioni su quanto accaduto.