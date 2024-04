Nel cuore della notte, l’ombra della banda dell’Audi nera si è estesa su Mercogliano, lasciando dietro di sé due rivendite di tabacchi sventrate e un sentore di incertezza nella comunità locale. I ladri, armati di audacia e strumenti rudimentali, hanno dimostrato una determinazione senza scrupoli nel loro doppio assalto, guadagnandosi un bottino significativo. Il primo obiettivo, una volta varcata la soglia della prima rivendita, sembrava essere la cassaforte. Tuttavia, nonostante i loro sforzi, i malviventi hanno dovuto abbandonare l’idea di portarla via. Non scoraggiati, hanno rapidamente ripiegato su un secondo obiettivo nelle vicinanze. Il secondo tabacchi è stato penetrato con lo stesso cinismo, ma con risultati più fruttuosi: stecche di sigarette, gratta&vinci e pregiati articoli di marca sono stati trafugati, lasciando dietro di sé un vuoto tangibile e un conto salato per i proprietari, stimato in oltre cinquemila euro.

L’azione fulminea della banda ha lasciato i residenti scioccati e preoccupati per la propria sicurezza. Tuttavia, le forze dell’ordine non sono rimaste inerti di fronte a questa sfida. I carabinieri hanno prontamente avviato un’indagine, raccogliendo una serie di elementi cruciali che potrebbero portare alla cattura dei responsabili.

L’incidenza di tali crimini, seppur isolata, sottolinea l’importanza della sicurezza pubblica e della vigilanza comunitaria. È essenziale che le autorità locali e i cittadini lavorino insieme per prevenire e contrastare atti criminali simili in futuro, garantendo così la tranquillità e la sicurezza delle aree urbane.