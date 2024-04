Anche Napoli si trova ora al centro di un’attenzione particolare per quanto riguarda la sicurezza dei suoi luoghi sensibili dopo gli di Iran ad Isreale e scatta l’allerta. Dalle sinagoghe nel quartiere Chiaia ai consolati stranieri, le autorità locali hanno intensificato i dispositivi di vigilanza per proteggere questi siti da possibili minacce. La decisione di intensificare la sicurezza è stata presa dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, in risposta al recente attacco sferrato dall’Iran contro Israele e al crescente deterioramento della situazione in Medio Oriente. Anche se al momento non ci sono segnali di attacchi terroristici imminenti, l’attenzione è massima per il rischio di azioni da parte di individui isolati noti come “lupi solitari”.

Il prefetto di Napoli è in stretto contatto con il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e parteciperà al Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato al Viminale. L’obiettivo è fare il punto sulla situazione e coordinare gli sforzi per garantire la sicurezza dei luoghi sensibili in città.

Tra i siti più importanti da proteggere ci sono il Consolato americano e il Comando militare della Nato a Giugliano. Queste strutture, insieme ad altri punti di interesse religioso, commerciale, scolastico e turistico, sono considerate obiettivi sensibili in relazione alla situazione geopolitica attuale.

L’aeroporto di Capodichino è anche sotto stretta sorveglianza, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei viaggiatori e del personale aeroportuale.

La sicurezza dei militari italiani schierati in Libano con la missione Unifil dell’Onu è una priorità, considerando la tensione nella regione e i recenti attacchi missilistici e lanci di razzi da parte di gruppi militanti.

Nonostante la tensione e la preoccupazione, le autorità italiane stanno lavorando diligentemente per assicurare la sicurezza dei cittadini e degli interessi nazionali. È un momento di massima allerta, ma anche di determinazione nel proteggere la stabilità e la sicurezza della città e del paese nel suo complesso.