Nella mattinata di ieri, lungo la strada provinciale Frattamaggiore-Grumo Nevano, Sant’Arpino, si è verificata una tragedia che ha portato alla perdita della vita di Rocco Novelletti, stimato dipendente della ditta Falco, specializzata nella vendita di materiali per l’edilizia che è morto sul colpo dopo essere investito mentre era in bici. Novelletti, noto affettuosamente come “Rocchino” dai suoi amici, ha perso la vita in un incidente stradale mentre si recava al lavoro in sella alla sua bicicletta. Il tragico evento è avvenuto intorno alle 6:45 del mattino, quando l’auto che trasportava tre giovani ha investito la bici di Novelletti spirato praticamente sul colpo. La vittima si trovava a pochi metri dal luogo in cui abitualmente prendeva servizio e dove era diventato un punto di riferimento per le numerose imprese edili della zona.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Grumo Nevano e della Radiomobile di Caivano, che hanno accertato che l’auto coinvolta nell’incidente era una Citroen C3 guidata da un giovane di Sant’Arpino, accompagnato da altri due amici, tutti tra i 20 e i 22 anni. Nonostante siano stati effettuati prelievi per gli esami tossicologici e alcolici, l’ipotesi più probabile è stata un colpo di sonno del conducente.

Le immagini di una telecamera di sorveglianza dell’area sono acquisite e sono al vaglio delle autorità per determinare le dinamiche esatte dell’incidente. Purtroppo, nonostante i soccorsi tempestivi e i tentativi disperati di rianimazione, Novelletti è deceduto a causa dei gravi traumi riportati nell’impatto.

La tragica notizia ha suscitato una grande ondata di cordoglio sui social media, con numerosi messaggi di condoglianze rivolti alla moglie Margherita, con cui Novelletti era felicemente sposato da 10 anni. L’uomo, apprezzato per la sua cortesia e la sua bontà, lascia un vuoto immenso nella comunità e nel cuore di coloro che lo conoscevano.