Una mattinata che doveva essere come tante altre si è trasformata in una tragedia irreparabile a Cava de’ Tirreni, precisamente in via Aniello Salsano, nel quartiere Pregiato. Poco dopo le 10.30 di ieri, una donna di 68 anni è rimasta investita da un camion mentre si trovava in strada, perdendo tragicamente la vita. L’incidente ha scosso profondamente la comunità locale e ha generato un’ondata di dolore e sgomento tra i residenti. La vittima è trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Ruggi di Salerno, ma purtroppo i medici non sono riusciti a salvare la sua vita, a causa di una massiva emorragia cerebrale.

Ciò che rende ancora più tragica questa vicenda è il fatto che, secondo le prime ricostruzioni, l’autista del camion coinvolto non si sarebbe fermato per prestare i soccorsi alla vittima. Questo comportamento ha generato indignazione e rabbia nella comunità locale, che ora chiede giustizia e un’indagine approfondita per far luce su quanto accaduto.

Le autorità competenti hanno già avviato le indagini sul tragico incidente, con il comando di polizia municipale impegnato nella ricostruzione dei fatti e nel rintracciamento del responsabile. Inoltre, è emersa una polemica riguardo al transito dei mezzi pesanti su una strada dove vigeva il divieto, sollevando interrogativi sulla sicurezza delle strade e sulla necessità di rafforzare i controlli per prevenire futuri incidenti.