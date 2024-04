Un tragico incidente si è verificato nella tarda mattinata di ieri nei pressi di un ristorante ad Avella, in provincia di Avellino, dove una bambina di soli tre anni è rimasta investita da una motocicletta. Ancora più sconcertante è stato il comportamento del conducente della moto, un uomo di 40 anni, che si è allontanato dalla scena senza prestare soccorso alla piccola vittima. Secondo quanto riportato dai carabinieri, il 40enne è denunciato con l’accusa di omissione di soccorso e lesioni colpose. La sua fuga dalla scena dell’incidente ha generato indignazione e sconcerto nella comunità locale, poiché ha lasciato la bambina gravemente ferita senza assistenza immediata.

La piccola è trasportata d’urgenza all’ospedale di Nola e successivamente trasferita al “Santobono” di Napoli per ricevere le cure necessarie. Le sue condizioni di salute attuali non sono state divulgate, ma l’incidente ha certamente generato preoccupazione e apprensione tra i familiari e gli abitanti della zona.

L’investigazione condotta dai carabinieri è finalizzata a ricostruire esattamente le dinamiche dell’incidente e a determinare le responsabilità del conducente della moto. L’accusa di omissione di soccorso e lesioni colpose sottolinea la gravità del comportamento del 40enne e le conseguenze tragiche del suo gesto.

L’episodio mette in luce l’importanza di rispettare le norme del codice della strada e di prestare soccorso in caso di incidenti, specialmente quando sono coinvolti minori. È fondamentale che ogni conducente assuma la propria responsabilità e agisca tempestivamente per garantire il benessere delle persone coinvolte in un incidente stradale.