Ieri mattina, intorno alle 10:00, una squadra del comando provinciale dei vigili del fuoco di Caserta è intervenuta prontamente in via Funara lato piscina, nel comune di San Prisco, in risposta alla segnalazione di residenti di un condominio. L’allarme riguardava una persona chiusa all’interno di un appartamento al quinto piano, che non rispondeva più alle chiamate. I vigili del fuoco, provenienti dalla sede centrale del comando, sono giunti sul luogo dell’emergenza e, con l’ausilio di un’autoscala, sono entrati nell’appartamento attraverso un balcone. Lì hanno trovato un uomo di circa 45 anni, riverso a terra e circondato da varie bottiglie di ammoniaca.

Immediatamente è scattato il soccorso: i vigili del fuoco hanno prestato assistenza all’uomo e lo hanno affidato al personale del 118, intervenuto per il trasporto all’ospedale di Aversa.

L’intervento tempestivo e coordinato delle autorità competenti ha permesso di salvare l’uomo coinvolto nell’incidente domestico, dimostrando l’importanza della prontezza e della professionalità del personale di soccorso.