Il mese di aprile 2024 e l’inizio di maggio portano con sé una serie di pagamenti e assegni pensionistici da parte dell’INPS, insieme a importanti aggiornamenti riguardanti l’Assegno Unico e altri bonus attivi in Italia, tra questi anche il Bonus da 100 euro definito ex Renzi.

Pagamenti INPS ad Aprile 2024: Naspi e Ex Bonus Renzi

I pagamenti della Naspi hanno preso il via il 7 aprile 2024 e continueranno a essere erogati a scaglioni per tutto il mese. Coloro che hanno diritto all’ex Bonus Renzi da 100 euro dell’Inps possono aspettarsi il pagamento dalla seconda settimana di aprile, se beneficiari della Naspi, mentre per coloro che ricevono il bonus in busta paga, l’accredito avverrà nell’ultima settimana del mese.

Assegno di Inclusione e Supporto per la Formazione e Lavoro: Novità

L’Assegno di Inclusione, destinato a coloro che ne hanno fatto richiesta a marzo 2024, sarà erogato a partire dal 15 aprile 2024. Coloro che hanno già ricevuto l’assegno a marzo 2024 potranno aspettarsi il pagamento dal 26 aprile 2024. Analogamente, il Supporto per la Formazione e Lavoro, richiesto tra il 16 e il 31 marzo 2024, sarà erogato dal 15 aprile 2024, mentre per coloro che lo hanno già ricevuto a marzo, il pagamento avverrà dal 26 aprile 2024.

Assegno Unico: Date di Pagamento

L’Assegno Unico, destinato alle famiglie con figli a carico, sarà pagato il 17, 18 e 19 aprile 2024 per coloro che non hanno subito variazioni nel nucleo familiare rispetto ai mesi precedenti. Gli altri beneficiari riceveranno il pagamento tra il 20 e il 30 aprile 2024.

Pensioni di Vecchiaia e di Invalidità di Maggio 2024: Date di Pagamento

Le pensioni di vecchiaia e di invalidità di maggio 2024 sono già pagate tra il 2 e l’8 maggio 2024. L’accredito avverrà dal primo giorno bancabile del mese per coloro che non ritirano la pensione in contanti, mentre per coloro che si recano in Posta, i turni di pagamento saranno regolati in base alle iniziali dei cognomi dei pensionati.