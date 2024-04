Una triste notizia ha colpito l’Ospedale Cardarelli di Napoli, lasciando la comunità medica e i pazienti attoniti e addolorati. Angela, una stimata infermiera di 64 anni, è improvvisamente scomparsa per un malore durante il suo turno di servizio presso la struttura. Angela era una figura storica all’interno del più grande ospedale del Sud, giunta ormai alla soglia della pensione dopo una lunga e dedicata carriera. Stimata da medici e dirigenti dell’ospedale, era particolarmente amata dai numerosi pazienti che aveva assistito nel corso degli anni.

L’ospedale Cardarelli ha reso omaggio ad Angela attraverso il proprio profilo Facebook, raccontando gli ultimi momenti trascorsi da Angela durante il suo turno di lavoro al reparto di Medicina 3. Nonostante il suo impegno, Angela ha improvvisamente accusato un malore, accasciandosi nonostante i soccorsi prontamente forniti dai colleghi e dai medici rianimatori. Nonostante tutti gli sforzi, purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Il direttore generale, Antonio d’Amore, ha espresso profonda vicinanza ai familiari e ai colleghi di Angela per questa drammatica perdita. L’intera comunità dell’Ospedale Cardarelli si unisce nel dolore e nelle condoglianze per coloro che stanno vivendo questo momento difficile. Angela è stata un modello di disponibilità, gentilezza e precisione per molti, e la sua mancanza sarà profondamente sentita.

D’Amore ha sottolineato l’importanza di onorare la memoria di Angela continuando a prendersi cura dei pazienti, seguendo l’esempio di dedizione e professionalità che lei ha sempre incarnato. La sua perdita lascerà un vuoto nel cuore di coloro che l’hanno conosciuta e amata, ma il suo spirito vivrà nei ricordi e nell’eredità di gentilezza e compassione che ha lasciato dietro di sé.