La problematica del trasporto su ferro in Costiera Sorrentina al centro della riunione convocata dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, stamattina. Trasporto su ferro che – è stato sottolineato – è particolarmente utilizzato specie nel periodo estivo da numerosi turisti e viaggiatori ma che è di fondamentale importanza anche per i residenti e i lavoratori pendolari. Alla riunione di aggiornamento sulla questione inerente l’accessibilità in Penisola sorrentina hanno preso parte l’assessore regionale al Turismo, Felice Casucci, i sindaci dei comuni interessati, il presidente dell’ Eav Ente Autonomo Volturno e i rappresentanti di Unioncamere, Federalberghi, Confindustria, Confesercenti, associazione Atex Campania e associazione Aicast.

“E’ emerso – si spiega in una nota della Prefettura – che nonostante i sovraffollamenti e le difficoltà riscontratesi nel periodo pasquale, la circolazione, grazie al dispositivo introdotto dall’inizio della stagione turistica 2023 – corse dirette Napoli – Torre Annunziata – Penisola sorrentina e stazione di Torre Annunziata adibita e punto di interscambio per i paesi vesuviani – risulta semplificata per la diminuzione degli incroci che i treni devono attraversare e la separazione tra pendolari e turisti. E’ emerso anche che i ritardi sulla linea sono ridotti rispetto agli anni precedenti.

I sindaci dell’area vesuviana, pur segnalando le difficoltà incontrate dai propri cittadini a causa dell’organizzazione sopra richiamata, nell’ottica del superiore interesse collettivo, hanno mostrato propensione al dialogo e alla sperimentazione di nuove formule organizzative per la risoluzione delle criticità del trasporto anche verso la Costiera e ne hanno parlato al prefetto. A tal fine, è concordato lo svolgimento di un tavolo tecnico dedicato tra tutti i sindaci interessati e l’Eav al fine di valutare congiuntamente soluzioni che limitino al massimo i disagi per i cittadini delle aree non comprese nella penisola sorrentina. Inoltre, il presidente dell’Eav ha riferito che, in un’ottica di lungo periodo, un contributo fondamentale alla risoluzione di molte problematiche, sarà rappresentato dalla messa in esercizio dei nuovi treni, di recente acquistati, non appena completati tutti gli adempimenti necessari”.

“Tutti gli interlocutori – si chiude la nota – hanno espresso apprezzamento per il lavoro svolto costantemente dal tavolo dedicato sulla mobilità in penisola sorrentina. Le riunioni proseguiranno nelle prossime settimane, con sedute tematiche dedicate”.