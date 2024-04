La comunità di Santa Lucia di Serino è avvolta nel dolore per la tragica scomparsa di Giorgio Sossio, 58 anni, avvenuta in un terribile incidente stradale sulla Variante Sette bis ad Atripalda. Il cuore della cittadina è colmo di tristezza per la perdita improvvisa di un uomo amato e stimato. Giorgio Sossio era alla guida della sua Fiat Panda quando, per cause ancora da chiarire, si è verificato un impatto con un SUV Volkswagen Tiguan condotto da un 60enne di Manocalzati. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi sul luogo dell’incidente, purtroppo per Giorgio non c’era più nulla da fare.

La Polizia Stradale è al lavoro per stabilire la dinamica precisa dell’incidente, conducendo indagini approfondite per comprendere le circostanze che hanno portato a questa tragedia. Nel frattempo, il conducente del SUV ha riportato ferite e contusioni, ma è stato prontamente assistito e medicato presso il pronto soccorso dell’ospedale Moscati.

Il dolore della comunità per la perdita di Giorgio è immenso, e tutti si stringono attorno alla sua famiglia in questo momento di grande sofferenza. Le autorità competenti, comprese le forze dell’ordine e i vigili del fuoco, hanno operato con la massima tempestività e professionalità, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso sul luogo dell’incidente.

Attualmente, il corpo di Giorgio Sossio è presso l’obitorio dell’ospedale Moscati, in attesa delle disposizioni della Procura della Repubblica di Avellino. Nei prossimi giorni si deciderà se effettuare un’autopsia per chiarire ulteriormente le circostanze della sua morte.