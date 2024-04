Una serata che doveva essere ordinaria lungo la Variante 7 bis di Avellino si è trasformata in tragedia quando due veicoli sono entrati in collisione, causando la perdita di un uomo e ferendo gravemente un altro. Il dramma si è consumato lungo la strada provinciale, coinvolgendo un 57enne residente a Santa Lucia di Serino e un 60enne di Manocalzati, quest’ultimo rimasto ferito e trasportato d’urgenza in ospedale per ricevere le cure necessarie. Al momento, la dinamica esatta dell’incidente rimane ancora da chiarire, e gli agenti della Questura stanno conducendo un’attenta indagine, raccogliendo tutti gli elementi disponibili per comprendere le circostanze che hanno portato alla tragica collisione.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i sanitari del 118, ma purtroppo nonostante i loro sforzi il 57enne coinvolto non ha potuto essere salvato, con il personale medico costretto a constatarne il decesso. Parallelamente, i vigili del fuoco del comando provinciale hanno lavorato per mettere in sicurezza la scena, assicurando che i veicoli coinvolti fossero stabili e non rappresentassero ulteriori pericoli per chi si trovava nelle vicinanze.