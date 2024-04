Dopo quattro giorni di lotta per la vita, è giunta la triste notizia della morte di Rosario Quaranta, l’imprenditore di Capaccio Paestum coinvolto in un tragico incidente stradale avvenuto il 18 aprile scorso. Il sinistro si è verificato in Viale della Repubblica, quando Quaranta, per cause ancora in corso di accertamento, era alla guida della sua auto. Il violento impatto frontale con un furgone guidato da un operaio ha causato ferite gravissime all’uomo. Le condizioni di Quaranta sono apparse subito critiche, e dopo il primo ricovero presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale “Cardarelli” di Napoli. Nonostante gli sforzi incessanti del personale medico nel tentativo di salvargli la vita, le ferite riportate nell’impatto si sono rivelate troppo gravi e fatali.

La notizia della morte di Rosario Quaranta ha scosso profondamente la comunità di Capaccio Paestum e oltre. L’imprenditore era una figura rispettata e amata, e la sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori di coloro che lo conoscevano.

Sull’incidente è stata aperta un’indagine dalla Procura di Salerno, che è affidata ai carabinieri della stazione di Capaccio Scalo. Gli inquirenti cercheranno di fare luce sulle cause dell’incidente al fine di determinare eventuali responsabilità e circostanze che hanno portato a questa tragica perdita.