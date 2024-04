Nel tardo pomeriggio di ieri lungo la Variante Sette bis di Avellino, precisamente nel territorio del comune di Atripalda, si è verificata una carambola che ha coinvolto tre auto, di cui una si è ribaltata. L’incidente è avvenuto in prossimità dello svincolo per Salerno, creando notevoli disagi al traffico già congestionato per le festività pasquali. Sul posto sono intervenuti soccorritori e forze dell’ordine per prestare assistenza agli occupanti dei veicoli coinvolti, alcuni dei quali sono rimasti feriti.

Le ripercussioni dell’incidente si sono estese anche alle altre arterie della zona, causando un vero e proprio tilt nella viabilità locale. Si sta attualmente ricostruendo la dinamica dell’incidente, e si ipotizza che il fondo stradale reso viscido dalla pioggia possa aver contribuito al sinistro.

Nel frattempo, un altro incidente si è verificato sull’autostrada A16 in direzione Napoli, nel territorio di Monteforte Irpino, anche in questo caso causando ulteriori rallentamenti al traffico lungo quel tratto di strada.