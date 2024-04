Gli eroici Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti nel comune di Atripalda, precisamente in contrada Spineta, per domare un incendio che ha coinvolto un capannone dell’azienda “Irpinia Recuperi”, specializzata nel riciclaggio dei rifiuti. Grazie alla rapida risposta delle squadre inviate dalla sala operativa del Comando di via Zigarelli, coordinate dal Funzionario di Guardia e dal Capo Turno Provinciale, è stato possibile individuare il punto di origine delle fiamme e spegnerle, evitando così che l’incendio si propagasse all’intera struttura.

Fortunatamente, non si sono registrati ulteriori danni e nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente. La pronta azione dei Vigili del Fuoco ha contribuito a contenere la situazione e a garantire la sicurezza della zona circostante.

Questo ennesimo intervento dei Vigili del Fuoco dimostra ancora una volta il loro impegno costante nel proteggere la comunità e nel fronteggiare situazioni di emergenza con professionalità e dedizione. La tempestività e l’efficacia delle loro azioni sono un punto di riferimento per la sicurezza e il benessere di tutti.