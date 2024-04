La tragica vicenda avvenuta all’alba in via Caposile nel quartiere Prati a Roma ha scosso profondamente la comunità locale, con l’incendio in una casa in cui è morto il noto dentista dei vip. Un rogo enorme divampato in un appartamento al quarto piano che ha causato la perdita della vita del proprietario di casa, Ernesto Tafuri, noto come il dentista dei vip, e dei suoi gatti anche loro morti nell’incendio alle prime ore del mattino. Nonostante l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, che sono giunti sul posto con mezzi specializzati per fronteggiare l’incendio, purtroppo per Tafuri non c’era più nulla da fare. Il corpo dell’uomo è purtroppo ritrovato carbonizzato, insieme a quelli dei suoi amati animali domestici di cui solo uno si è salvato dalle fiamme.

Le operazioni di soccorso sono diventate estremamente difficili e hanno richiesto più di due ore di impegno da parte dei soccorritori. Le cause dell’incendio sono ancora da stabilire e al momento nessuna ipotesi è esclusa dagli inquirenti, che stanno conducendo le indagini necessarie per fare chiarezza sulla vicenda.

L’appartamento interessato dall’incendio è finito completamente distrutto dalle fiamme, mentre il resto del palazzo, un edificio di sette piani, è rimasto agibile e tuttora i residenti non possono rientrare nelle loro abitazioni. La strada è chiusa in entrambi i sensi di marcia per consentire alle autorità di svolgere le operazioni di soccorso e di indagine in tutta sicurezza. Pattuglie della polizia locale hanno presidiato la zona, mentre i vigili del fuoco hanno iniziato a verificare se altri appartamenti dello stabile abbiano riportato danni a causa dell’incendio.

Questa tragica vicenda ha messo in evidenza l’importanza della prontezza e dell’efficacia degli interventi di emergenza, ma soprattutto ha lasciato un vuoto nel cuore della comunità, che piange la perdita di un uomo stimato e dei suoi amici a quattro zampe.