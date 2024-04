La tensione è alle stelle a Villammare dopo che, per la seconda volta in poche settimane, un’auto di proprietà della stessa persona è stata incendiata. Questa volta è stata una Ford ad andare in fiamme, un tragico evento che ha scosso la comunità locale. Le fiamme hanno divorato l’auto nella notte scorsa, generando panico e preoccupazione tra i residenti. I vigili del fuoco del distaccamento di Policastro Bussentino sono intervenuti prontamente, ma purtroppo l’auto è stata completamente distrutta. Il rogo è divampato in pieno centro, a pochi passi dalla chiesa Maria di Portosalvo, aggiungendo un ulteriore elemento di inquietudine all’evento.

Le autorità competenti, tra cui i carabinieri della stazione di Vibonati, hanno avviato immediatamente un’indagine per chiarire le cause dell’incendio. È stato fatto un sopralluogo sul luogo del misfatto nella speranza di raccogliere indizi utili e identificare i responsabili di questo atto criminale.

È importante notare che questo non è il primo episodio del genere. Solo poche settimane fa, nella notte tra il 18 e il 19 gennaio, un’altra auto di proprietà della stessa persona era stata distrutta dalle fiamme. In quel caso, era stata una Matiz ad essere coinvolta nell’incendio, aggiungendo ulteriori preoccupazioni sulla sicurezza nella zona.