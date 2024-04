La polizia ha arrestato un individuo di 52 anni accusato di atti persecutori e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Gli agenti del Commissariato di Casal di Principe hanno agito in seguito alla scoperta di un video pubblicato su un social network, in cui l’uomo minacciava di morte la propria figlia, impugnando un coltello di grosse dimensioni. Le indagini hanno rivelato che l’uomo, venuto a conoscenza della relazione sentimentale della figlia con un uomo più anziano di lei, aveva iniziato a inviare una serie di messaggi intimidatori, minacciando di uccidere entrambi se non avessero interrotto la loro relazione.

Dopo aver individuato l’abitazione dell’uomo, la polizia ha eseguito una perquisizione che ha portato al rinvenimento del coltello mostrato nel video, oltre a una quantità di hashish e a un bilancino di precisione. Le autorità hanno proceduto con il sequestro del materiale e del telefono utilizzato per girare il video, e hanno arrestato il 52enne, che è associato al carcere di Santa Maria Capua Vetere.