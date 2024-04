Alle 14:00 di oggi, l’allarme è scattato alla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco per una richiesta di soccorso presso la mattonella 12 del Sentiero degli Dei. La situazione ha richiesto un intervento immediato, e quindi le autorità sanitarie hanno inviato la squadra competente del distaccamento di Maiori. Grazie al personale specializzato in Topografia Applicata al Soccorso (TAS) presente al Comando, le persone coinvolte sono georeferenziate e un elicottero del reparto volo dei Vigili del Fuoco di Salerno è giunto sul posto con elisoccorritori. Dopo aver localizzato e recuperato due escursionisti di nazionalità tedesca, colti da malore, sono elitrasportati all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona per ricevere le cure necessarie.

Una squadra dei Vigili del Fuoco è inviata anche per assistere l’atterraggio dell’elicottero e per fornire supporto nell’assistenza a uno dei malcapitati, mentre l’altro è trasportato in ambulanza. È probabile che il doppio malore sia causato dalle elevate temperature, evidenziando l’importanza di essere preparati e consapevoli delle condizioni ambientali durante le escursioni in luoghi come il Sentiero degli Dei. La tempestività dell’intervento dei Vigili del Fuoco e il pronto trasporto dei malati in ospedale hanno contribuito a garantire loro una rapida assistenza medica.