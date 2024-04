Carmine Federico e Gianluca Russo di Montoro hanno recentemente conquistato il Guinness World Record durante la Milano Marathon, completando i 42 chilometri del percorso. Questo eccezionale risultato è ancora più straordinario considerando le sfide personali che entrambi hanno dovuto affrontare. Gianluca, 38 anni, è stato coinvolto in un grave incidente automobilistico undici anni fa, che gli ha causato gravi lesioni impedendogli di camminare da allora. Nonostante questa sfida, Gianluca ha dimostrato una determinazione incredibile e ha deciso di affrontare la Maratona spingendo una sedia a rotelle. Carmine, 40 anni, è un corridore esperto, con tempi impressionanti di 34 minuti nei diecimila metri, 1 ora e 16 minuti nella mezza maratona e 2 ore e 36 minuti nella maratona.

Durante la Milano Marathon, insieme hanno superato ogni ostacolo e hanno impresso il loro nome nella storia dello sport mondiale, strappando il record del mondo di maratona omologato a Sean McQuaid e Riley Pathman del team Hoyt di San Diego. Questo straordinario risultato è stato un trionfo non solo per loro stessi, ma per l’intera comunità di Montoro, che li ha sostenuti e seguiti durante i mesi di allenamento e preparazione.

Il sindaco di Montoro, Girolamo Giaquinto, ha elogiato l’eccezionale impegno e la passione dimostrati da Carmine e Gianluca, sottolineando che la loro vittoria è stata già un trionfo per la comunità. Il loro esempio di determinazione, sacrificio e desiderio di successo ha ispirato tutti coloro che li hanno seguiti e ora l’intera città attende con entusiasmo di celebrare ulteriormente questo straordinario risultato. Carmine e Gianluca hanno dimostrato che nulla è impossibile quando si ha la determinazione e il sostegno della propria comunità.