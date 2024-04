Nella vita di Salvatore D’Amelio, patron dei noti marchi di abbigliamento Minimal e Drop List, si sta svolgendo un dramma dai risvolti legali sempre più intricati. Il recente episodio che lo ha visto protagonista ha scosso l’opinione pubblica e sollevato domande sulla sua condotta e sulle conseguenze delle sue azioni. Lo scorso 24 aprile, D’Amelio ha ottenuto l’autorizzazione del giudice per allontanarsi temporaneamente dall’abitazione dove era agli arresti domiciliari, al fine di recarsi dal dentista. Tuttavia, anziché rispettare scrupolosamente le disposizioni della magistratura, ha scelto di deviare il suo percorso, fermandosi prima in un bar e poi in uno dei suoi negozi. Questo comportamento ha attirato l’attenzione delle autorità, che hanno provveduto al suo arresto in flagranza di reato.

Questa non è la prima volta che D’Amelio si trova sotto i riflettori della giustizia. Già dallo scorso 11 gennaio, l’imprenditore è stato posto agli arresti domiciliari per il reato di riciclaggio, nell’ambito di un’indagine condotta dal nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, che coinvolge il clan Contini.

Nonostante il permesso concesso dal giudice per recarsi dal dentista, D’Amelio ha infranto le regole imposte dalla sorveglianza, mettendo così a rischio la sua posizione legale. I finanzieri, seguendo le sue mosse a distanza, hanno scoperto le sue deviazioni, il che ha portato al suo nuovo arresto e, successivamente, alla condanna a 8 mesi di reclusione in seguito a un processo diretto.

Al momento, D’Amelio rimane ai domiciliari, in attesa del processo che lo vede imputato per il reato di riciclaggio. La sua vicenda continua a sollevare interrogativi sulla sua condotta e sull’impatto delle sue azioni sulla sua posizione legale e sulla reputazione dei suoi marchi.