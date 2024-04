Recenti dati pubblicati dall’ARPAC Campania, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, hanno confermato una notizia molto attesa: il tratto di spiaggia di Pietrarsa, di fronte al lungomare di San Giovanni a Napoli, è di nuovo balneabile. Questo risultato è il frutto di un impegno costante e coordinato tra il Comune di Napoli e l’ABC, che hanno lavorato instancabilmente per migliorare la qualità delle acque e garantire un ambiente più salubre per i cittadini e i visitatori. La nota rilasciata in seguito alla pubblicazione dei dati evidenzia che questo successo è stato possibile grazie agli interventi significativi sul sistema fognario, attualmente in corso di realizzazione a San Giovanni. Questi interventi hanno già prodotto risultati tangibili, consentendo per la prima volta di rendere balneabile una spiaggia nella zona orientale di Napoli.

L’Assessorato alle Infrastrutture ha sottolineato l’importanza di questi progressi, evidenziando che negli anni precedenti era stato possibile utilizzare le spiagge per scopi elioterapici, ad eccezione di piccole aree che richiedevano ulteriori interventi di sicurezza. Tuttavia, quest’anno si sono ottenuti i primi risultati positivi che rendono balneabile la costa del Comune dal lato di Pietrarsa.

È importante notare che questi risultati positivi devono essere confermati nel tempo, ma rappresentano comunque un passo avanti significativo nella direzione di garantire uno spazio pubblico fruibile e di qualità per i cittadini. Gli sforzi continui nel campo del trattamento delle acque reflue dimostrano l’impegno delle autorità locali nel risolvere le questioni legate alla depurazione e nel restituire alle persone risorse naturali da tempo inaccessibili.