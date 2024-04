Vivere in tempi moderni può essere difficile, e molte persone trovano sollievo e supporto attraverso la consulenza con un professionista della salute mentale, così è nato il Bonus da 1500 euro ma soldi stanno per finire e bisogna fare subito domanda. In Italia, il bonus di sostegno psicologico si è dimostrato un grande successo, aiutando coloro che ne hanno usufruito a fronteggiare i loro problemi emotivi e portando il paese a superare l’idea che la depressione o l’ansia debbano essere nascoste. Secondo uno studio condotto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi in collaborazione con diverse università italiane, il bonus psicologico ha portato benefici significativi sia in termini economici che di benessere individuale.

Nel solo anno 2022, si stima che il sistema pubblico abbia risparmiato 312 milioni di euro in termini di giorni di assenza lavorativa per malattia evitati, grazie a un investimento pubblico di soli 25 milioni di euro.

Questi dati evidenziano l’impatto positivo del supporto psicologico sulla produttività lavorativa e sulla salute generale dei cittadini. Coloro che hanno usufruito del bonus da 1500 euro facendo subito domanda prima che i soldi rischiassero di finre, hanno riportato una diminuzione dei sintomi di malessere psicologico, un aumento della produttività sul lavoro e una riduzione significativa del ricorso ai servizi medici e all’uso di farmaci senza reale beneficio mentale.

Le persone che soffrono di disturbi psicologici tendono ad affidarsi molto ai farmaci, che possono compromettere le loro prestazioni lavorative a causa di effetti collaterali come sonnolenza e confusione. Il bonus psicologico ha permesso loro di affrontare i loro sintomi in modo più efficace, lavorando con serenità e godendo di una migliore qualità di vita senza dover rinunciare alla partecipazione attiva alla società.

Per accedere al bonus psicologico, è possibile presentare la domanda tramite servizio online o contact center sul sito dell’Inps. Le persone interessate devono essere certificate dal proprio medico di base come affette da depressione, ansia, stress o fragilità psicologica, e devono avere un valore ISEE non superiore a 50.000 euro. Il contributo previsto per la terapia psicologica è stato innalzato a 1.500 euro a persona, offrendo un ulteriore sostegno a coloro che ne hanno bisogno.