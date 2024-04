Nella mattinata odierna, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli e della Compagnia di Poggioreale hanno arrestato tre persone, di 36, 48 e 52 anni, perché gravemente indiziati di furto in abitazione. Dopo alcune segnalazioni di un’autovettura sospetta, di passaggio lungo via Nazionale delle Puglie, nel comune di Casoria, i militari hanno osservato due persone uscire da un portone, poi entrare a bordo di un’autovettura guidata da una terza persona. Il controllo è scattato immediatamente, nella disponibilità dei fermati denaro per diverse centinaia di euro, una fede nuziale e degli attrezzi di vario genere funzionali all’attività di scasso.

Dagli accertamenti svolti dai Carabinieri nell’immediatezza è risultato che, l’anello e la somma di denaro, erano sottratti poco prima introducendosi in un appartamento la cui porta di ingresso era aperta con una chiave universale chiamata convenzionalmente “Topolino”, utilizzata per aprire senza forzature qualsiasi cilindro europeo. I tre arrestati sono tradotti, su disposizione della Procura della Repubblica di Napoli Nord, presso la casa Circondariale di Napoli Poggioreale.